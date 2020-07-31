شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت زارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الجمعة، عن تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و283 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالتي وفاة بسبب مضاعفات المرض. في وقت سابق، ذكرت الصحة الإماراتية، أمس الخميس، - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه تم تسجيل وفاة مصابين اثنين ، ليبلغ عدد الوفيات 349 حالة، بالإضافة إلى تعافى 424 حالة جديدة ليرتفع إجمالى حالات التعافى إلى 53 ألفا و 626 حالة. Advertisements

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