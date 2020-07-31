شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى يحتفى بخروج الملك سلمان من المستشفى: العيد عيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، بخروج الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من المستشفى، قائلا :"العيد عيدين".

ونشر ولى عهد دبى، فيديو للحظة خورج العاهل السعودى وخادم الحرمين الشريفين، من المستشفى، عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق :" العيد عيدين الحمدلله على السلامة يا بو فهد".



ولى عهد دبى

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وغادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس الخميس ، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.- وفقا لوكالة الأنباء السعودية، وأصل مسئولون سعوديون تهنئة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرا، معبرين عن فرحتهم بنجاح العملية الجراحية.

ورفع رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه واسم أعضاء ومنسوبي مجلس الشورى التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بحمد الله وفضله بالنجاح.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، رفع رئيس مجلس الشوري بالسعودية، التهنئة بهذه المناسبة المباركة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأبناء الشعب السعودي كافة .