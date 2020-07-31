شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح الأضاحى داخل مسالخ جدة وسط إجراءات احترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المسالخ الرئيسية في جدة مع انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين الراغبين فى ذبح أضحياتهم وسط إجراءات احترازية يتم تطبيقها لمنع تفشى فيروس كورنا المستجد.وفق صحيفة عكاظ.



الذبح داخل مسالخ جدة

وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني جاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة محافظة جدة لاستقبال المواطنين والمقيمين ضمن إجراءات التخفيف على الراغبين في ذبح أضحياتهم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي وباء كورنا.



مسالخ جدة

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وأضاف الزهراني أنه تم رفع درجات الاستعداد بكافة المسالخ الواقعة بنطاق محافظة جدة وطاقتها التشغيلية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط، والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، يتم توزيعها على صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين، وكذلك عند مداخل تلك المسالخ.



نقل المواشى

وتم إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها، وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات، وتوفير كراسي انتظار للجلوس خارج الصالات لإدخال مرتادي المسالخ على دفعات.