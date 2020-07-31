سلطان عُمان يهنيء الرئيس أردوغان بعيد الأضحى

مسقط / الخليج 365

هنأ سلطان عمان هيثم بن طارق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، تبادل السلطان هيثم بن طارق، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، التهاني والتبريكات بمناسبة العيد.

وأعرب سلطان عمان عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر للرئيس أردوغان، داعيا الله تعالى أن "يعيد عليه هذه المناسبة المباركة، وقد تحقق للشعب التركي، كل التقدم والرقي والرخاء".

بدوره، قدم أردوغان أصدق التهاني لسلطان عمان، سائلا المولى تعالى أن يديم عليه الصحة والهناء والعمر المديد، ويعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب العماني كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والرخاء، وفق المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.