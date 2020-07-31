وسط أجواء مفعمة بالسكنية والخشوع.. اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر «منى» (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر “منى” بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية. ويواصل ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيراً جمرة العقبة الكبرى. Advertisements وينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

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