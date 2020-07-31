تسجيل 520 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة بين الفلسطينيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء إنها سجلت 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وتركزت الإصابات الجديدة في محافظة الخليل التي شهدت 250 إصابة تلتها القدس 211 إصابة.

وتوزعت باقي الإصابات على محافظات رام الله والبيرة (16 إصابة) وطولكرم (ثلاث إصابات) وبيت لحم (12 إصابة) وجنين (تسع إصابات) ونابلس (سبع إصابات) وأريحا والأغوار (أربع إصابات) وقلقيلية (سبع إصابات) وسلفيت (إصابة واحدة).

وأعلنت وزارة الصحة وفاة مواطن (56 عاما) من قرية المجد في محافظة الخليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس آذار الماضي "ارتفع إلى 8269 إصابة، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6107، وحالات الوفاة إلى 82 حالة".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن من بين المصابين هناك "17 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم ثلاثة على أجهزة التنفس الاصطناعي".

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وقررت الحكومة الفلسطينية يوم الإثنين إقامة صلاة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الجمعة القادم في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة.

وسمحت بفتح المحال التجارية يوميا وحتى يوم العيد إلى منتصف الليل.

وأعلنت الحكومة أنها ستفرض "الإغلاق الكامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والأفران، على أن يعود فتح المحال التجارية كما هو معمول به الآن اعتبارا من صباح الأحد".