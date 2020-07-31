السعودية تسجل 27 حالة وفاة و1759 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2816حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم ، إلى تسجيل 1759 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 272 ألفا و590 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2945 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 228 ألفا و 569 شخصا.