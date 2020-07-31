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السيسي يتحدث عن الحج لهذا العام ويوجه رسالة إلى الملك سلمان

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ووفق بيان الرئاسة المصرية، "هنأ السيسي المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود علي التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروفا استتثنائية بسبب جائحة فيروس ".

وأضاف البيان أن "هذا الأمر عكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية ولتمكين المسلمين بأداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة لضيوف الرحمن والعناية بهم".

وفي وقت سابق، هنأ الملك سلمان الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

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وقال في كلمة له بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إن العالم يمر بظروف استثنائية عصيبة ألقت بآثارها على الإنسانية، مضيفا أن جائحة كورونا، جعلت الحج هذا العام يقتصر على عدد محدود.

وأوضح أن "إجراءات الحج هذا العام هدفها حماية ضيوف الرحمن من آثار الوباء".

وأشار إلى أن "الحج هذا العام أوجب على الأجهزة الرسمية جهودا مضاعفة".

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