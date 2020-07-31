أمر عسكري للجيش الإسرائيلي بضرب أهداف حيوية لبنانية

وذكرت قناة "i24news"ن نقلا عن مصادر خاصة، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمر الجيش بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال نفذ "حزب الله" اللبناني أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية.
وأوضح المصدر أن غانتس أصدر هذه التعليمات في جلسة عقدت أمس الخميس بحضور رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي وعدد من كبار القادة في الجيش، مشددا على أنه "إذا نفذ الحزب أي هجوم فسنرى ردا إسرائيليا غير مسبوق ضد لبنان وبناه التحتية ومنشآته الحيوية".
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