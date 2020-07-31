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وأضاف بيان الخلية أنه "قد جرى تفكيك الصاروخ ورفعه من قبل الجهد الهندسي، دون حادث يذكر".
ونشرت قناة "الشرقية" المحلية، صورة للصاروخ الذي تم ضبطه من قبل القوات الأمنية.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الخميس، بسقوط صاروخين نوع "كاتيوشا" في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.
وتعرض مطار بغداد الدولي الذي استأنف رحلاته الجوية حديثا، لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الماضية، وكذا مواقع عسكرية تابعة للقوات العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط صاروخ "كاتيوشا" معد للإطلاق غربي بغداد... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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