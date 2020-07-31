ضبط صاروخ "كاتيوشا" معد للإطلاق غربي بغداد... صور

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وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن "القوات الأمنية عثرت على صاروخ نوع "كاتيوشا" معد للإطلاق في منطقة جبور الشعارة ضمن قاطع الفوج الأول في لواء المشاة 24 بالفرقة السادسة في بغداد".

وأضاف بيان الخلية أنه "قد جرى تفكيك الصاروخ ورفعه من قبل الجهد الهندسي، دون حادث يذكر".

ونشرت قناة "الشرقية" المحلية، صورة للصاروخ الذي تم ضبطه من قبل القوات الأمنية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الخميس، بسقوط صاروخين نوع "كاتيوشا" في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.

وتعرض مطار بغداد الدولي الذي استأنف رحلاته الجوية حديثا، لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الماضية، وكذا مواقع عسكرية تابعة للقوات العراقية.