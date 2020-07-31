شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستعد لتدمير منشآت لبنانية بسبب حزب الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي تلقى أمرًا بضرب أهداف لبنانية معينة في حال قام حزب الله اللبناني بتنفيذ هجوم انتقامي ضد إسرائيل.
وذكرت قناة "i24news"، نقلا عن مصادر خاصة، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، أمر الجيش بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال نفذ "حزب الله" اللبناني أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية.
وأوضح المصدر أن جانتس أصدر هذه التعليمات في جلسة عقدت، أمس الخميس، بحضور رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي وعدد من كبار القادة في الجيش، مشددا على أنه "إذا نفذ الحزب أي هجوم فسنرى ردا إسرائيليا غير مسبوق ضد لبنان وبناه التحتية ومنشآته الحيوية".
وكشفت صحيفة عربية، اليوم الجمعة، عن تحركات وتعزيزات كبيرة للجيش الإسرائيلي نحو المنطقة الشمالية المحاذية للبنان، والتي اعتبرتها الأوسع منذ حرب لبنان الثانية في يوليو عام 2006.
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