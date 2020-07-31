شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعثر على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق في بغداد.
وقالت الخلية في بيان نشره موقع بغداد اليوم، إن "القوات الأمنية تمكنت من العثور على صاروخ نوع كاتيوشا معد للإطلاق في منطقة جبور الشعارة ضمن قاطع الفوج الأول في لواء المشاة ٢٤ بالفرقة السادسة في بغداد".
واضاف البيان أن "الصاروخ قد جرى تفكيكه ورفعه من قبل الجهد الهندسي، دون حادث يذكر"
وكانت خلية الإعلام الأمني، اعلنت أمس الخميس، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي.
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