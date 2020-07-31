شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع أداء مناسك الحج لعام 2020، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر لـ الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله في عام 1388 هجريا.

وأظهرت لقطات الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود برفقة الملك فهد والملك خالد والملك عبدالله بن عبدالرحمن خلال أداء مناسك الحج.



لقطة من فيديو يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج

Advertisements

ويتضح من مقطع الفيديو البساطة التي تحلى بها الملك الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود مع الملك فهد والملك خالد والملك عبدالله خلال تأدية مناسك الحج، حيث حرصوا على الجلوس في الخيمة وتناول الطعام وهم جالسين على الأرض في تواضع شديد مع غيرهم من ضيوف الرحمن.



لقطة من فيديو يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج

على صعيد آخر، يواصل ضيوف الرحمن هذا العام أداء مناسك الحج، وسط إجراءات طبية لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".



لقطة من فيديو يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت، نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر المزدلفة، وذلك بعد غروب شمس يوم عرفة، وأرجعت الوزارة نجاح "نفرة مزدلفة"، إلى فضل الله ثم إلى الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده وإلى التكامل بين جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة موسم حج 1441هـ.