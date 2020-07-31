الارشيف / اخبار الخليج

فيديو نادر يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع أداء مناسك الحج لعام 2020، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر لـ الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله في عام 1388 هجريا.

وأظهرت لقطات الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود برفقة الملك فهد والملك خالد والملك عبدالله بن عبدالرحمن خلال أداء مناسك الحج.

لقطة من فيديو يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج (1)
لقطة من فيديو يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج 

 

Advertisements

ويتضح من مقطع الفيديو البساطة التي تحلى بها الملك الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود مع الملك فهد والملك خالد والملك عبدالله خلال تأدية مناسك الحج، حيث حرصوا على الجلوس في الخيمة وتناول الطعام وهم جالسين على الأرض في تواضع شديد مع غيرهم من ضيوف الرحمن.

لقطة من فيديو يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج (2)
لقطة من فيديو يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج

على صعيد آخر، يواصل ضيوف الرحمن هذا العام أداء مناسك الحج، وسط إجراءات طبية لتفادى انتشار المسبب لمرض "كوفيد 19".

لقطة من فيديو يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج (3)
لقطة من فيديو يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج 

وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت، نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر المزدلفة، وذلك بعد غروب شمس يوم عرفة، وأرجعت الوزارة نجاح "نفرة مزدلفة"، إلى فضل الله ثم إلى الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده وإلى التكامل بين جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة موسم حج 1441هـ.

لقطة من فيديو يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج (4)
لقطة من فيديو يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر يجمع الملك فيصل مع الملكين عبدالله وخالد أثناء تأدية مناسك الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا