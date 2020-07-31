جاء ذلك بكلمة ألقاها نيابة عن الملك سلمان، الدكتور ماجد عبد الله القصبي، وزير الإعلام السعودي.
وأضاف الملك سلمان أن "إجراءات الحج هذا العام هدفها حماية ضيوف الرحمن من آثار الوباء".
وأوضح أن "الحج هذا العام أوجب على الأجهزة الرسمية جهوداً مضاعفة".
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واختتم خادم الحرمين الشريفين كلمته بالقول: "أسأل الله الأمن والأمان للمواطنين ولكل المقيمين على أرض المملكة".
وفي وقت سابق، هنأ الملك سلمان الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك.
وكتب على حسابه في "تويتر": "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية. كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير".
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان: العالم يمر بظروف عصيبة وبذلنا جهودا مضاعفة في حج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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