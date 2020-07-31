شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تشيد بدور السعودية في تحديد أعداد الحجاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بموقف المملكة العربية السعودية حول تحديد أعداد حجاج هذا العام؛ نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.
وأفادت صحيفة سبق السعودية، أن د.أحمد المنظري المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قال عبر تويتر: "أود أن أعرب مجددًا عن ترحيب منظمة الصحة العالمية بقرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر #الحج هذا العام على عدد محدود من الحجاج من جنسيات مختلفة من بين المقيمين في المملكة؛ وذلك بغية الحفاظ على سلامة الحجاج وتعزيز الأمن الصحي داخل المملكة وخارجها".
وكانت المملكة قد قررت إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة؛ وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية" تشيد بدور السعودية في تحديد أعداد الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.