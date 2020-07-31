اخبار الخليج

"الصحة العالمية" تشيد بدور السعودية في تحديد أعداد الحجاج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تشيد بدور في تحديد أعداد الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بموقف المملكة العربية السعودية حول تحديد أعداد حجاج هذا العام؛ نظرًا لظروف تفشي كوفيد ١٩.

 

وأفادت صحيفة سبق السعودية، أن د.أحمد المنظري المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قال عبر تويتر: "أود أن أعرب مجددًا عن ترحيب منظمة الصحة العالمية بقرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر #الحج هذا العام على عدد محدود من الحجاج من جنسيات مختلفة من بين المقيمين في المملكة؛ وذلك بغية الحفاظ على سلامة الحجاج وتعزيز الأمن الصحي داخل المملكة وخارجها".

Advertisements

 

وكانت المملكة قد قررت إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة؛ وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية" تشيد بدور السعودية في تحديد أعداد الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا