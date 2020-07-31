شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويواصل ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيراً جمرة العقبة الكبرى.

وينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين .

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