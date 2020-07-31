فيديو.. "المفتى الروبوت" فى خدمة حجاج 2020.. اعرف القصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بادرة هى الأولى من نوعها، أطلقت السعودية "روبوت الفتوى" فى مسجد نمرة خلال موسم الحج الحالى، لتحسين الخدمات للحجاج هذا العام. وحسب وكالة الأنباء السعودية، تشكل التقنية جزءا من التحول الرقمى للسعودية السنوات الأخيرة، ويتجلى هذا الاهتمام بالتكنولوجيا خلال موسم الحج، لتحسين الخدمات للحجاج، خاصة فى الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.

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