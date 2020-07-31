شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 17 ألف مسجدا وجامعا بالسعودية يستقبلون المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المصلون بالمملكة العربية السعودية صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، في (17129) جامعاً ومسجداً إضافياً بمناطق ومحافظات المملكة في طمأنينة وسكينة وخشوع، حيث شهدت الجوامع والمساجد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تماشياً مع تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .



صلاة عيد الأضحى

وقد تطرق الخطباء فى خطبهم إلى ما منّ الله به على حجاج بيت الله من الوقوف بعرفة في أجواء إيمانية وسكينة وطمأنينة، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولى عهده لخدمة ضيوف الرحمن وإقامة فريضة الحج رغم جائحة كورونا .



قياس درجة الحرارة

كما تحدثوا عن أحكام الأضحية وما يتعلق بالعيد وأيام التشريق من أحكام وفضائل يشترك فيها الحاج وغير الحاج، داعين إلى التمسك بالكتاب والسنة واغتنام الفضائل والإكثار من نوافل العبادة والدعاء .

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد هيأت جميع الجوامع والمساجد الإضافية للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية، كما أكدت على منسوبي المساجد فتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول العودة إلى المساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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أداء الصلاة



خطبة العيد



صلاة العي