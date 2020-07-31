شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدد من الفلسطينين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من المواطنين في قرية زبوبا غرب جنين، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها في شوارعها، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.
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