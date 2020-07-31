بمناسبة العيد.. البرهان يدعو لنبذ الفرقة وترسيخ الديمقراطية

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إلى إشاعة روح التسامح ونبذ الفرقة، والعمل على ترسيخ مبادئ النهج الديمقراطي.

جاء ذلك في خطاب وجهه البرهان إلى الشعب السوداني، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفق بيان لمجلس السيادة.

وأضاف البرهان: "وبلادنا تمر بهذه الظروف الاستثنائية التي فرضها واقع الانتقال والسعي الجاد للتحول نحو دولة المؤسسات، أجدد الدعوة للجميع، وأذكر بأهمية العمل لترسيخ مبادئ النهج الديمقراطي، من خلال الممارسة المسئولة.. وإشاعة روح التسامح ونبذ الفرقة".

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 31 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير".

وقاد هذا التحالف احتجاجات شعبية أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019).

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وأدى السودانيون صلاة عيد الأضحى في ساحات المساجد الخارجية والميادين العامة، في ظل جائحة "كورونا".

ورصدت عدسة الخليج 365 تجمع مئات المصلين في ساحة عامة وسط العاصمة الخرطوم، مع الحرص على ارتداء الكمامات.

ووجهت وزارة الشؤون الدينية، الثلاثاء، بإقامة صلاة العيد وفق اشتراطات صحية محددة، مع تقصير وقت الصلاة، وتقصير الخطبة، وأن يحمل كل مصلٍ سجادة صلاة خاصة به، وعدم المصافحة والعناق بعد الصلاة، خشية تفشي "كورونا".

وأصاب الفيروس في السودان 11 ألفا و496 شخصا؛ توفى منهم 725، بينما تعافى 6001 شخص.



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