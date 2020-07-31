رغم قيود "كورونا".. عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد بـ"الأقصى"

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الجمعة، صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك، في ظل إجراءات وقائية مشددة من "كورونا".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان مقتضب، إن 27 ألفا أدوا الصلاة بـ"الأقصى".

وقال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، في خطبة العيد، إن "المسجد الأقصى المبارك هو مسجد للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه معتد أو ظالم".

وفي إشارة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أضاف الشيخ حسين: "يظنون، وخاب ظنهم وطاش سهمهم، إنهم بغطرستهم وقوتهم وإمداد العالم الظالم لهم، أنهم سيحققون بالمسجد الأقصى موطئ قدم لهم، خابوا وخسئوا".

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ودعا مفتى القدس الفلسطينيين إلى الوحدة، قائلا: "عليكم بالوحدة ثم الوحدة؛ فلا خيار لكم أمام الأخطار التي تهدد قدسكم ومقدساتكم وأرضكم وحقوقكم إلا الوحدة".

ووجه التحية إلى الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية.

وفرض فيروس كورونا على المصلين ترتيبات وقائية خاصة شملت ارتداء الكمامات وجلب سجاييد الصلاة معهم وإلتزام التباعد الجسدي.

وحث حراس المسجد ولجان النظام به المصلين على التباعد أثناء الصلاة.

ومع انتهاء الصلاة، قام فلسطينيون على البوابات الخارجية للمسجد وفي ساحاته بتوزيع الحلوى على المصلين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.