القدس.. الشرطة الإسرائيلية تزيل لافتة تجمع الأقصى وآيا صوفيا

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365 أزالت الشرطة الإسرائيلية ،الجمعة، لافتة كبيرة عليها صورة مسجدي الأقصى وآيا صوفيا من باحات المسجد الأقصى الخارجية. وقام نشطاء بتعليق اللافتة لتهنئة المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك . وتظهر اللافتة قبة الصخرة المشرفة والمسجد القبلي المسقوف ومسجد آيا صوفيا وعليه العلم التركي. Advertisements وكتب على اللافتة "تهنئة من الأعماق نبرقها إلى أمتنا العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، فكل عام والمسرى والأسرى بألف خير". كما كتب "عذرا اسرانا فقد طال غيابكم ..تجهزوا للقاء الأحبة فلم يبق إلا القليل" في إشارة إلى صفقة قريبة لتبادل الأسرى. ولكن شهود عيان قالوا للأناضول إن الشرطة الإسرائيلية أزالت اللافتة فور انتهاء صلاة العيد بالمسجد الأقصى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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