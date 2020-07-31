شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار بالسعودية وارتفاع الحرارة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا اليوم الجمعة حيث من المتوقع هطول أمطار بالسعودية، بينما ترتفع درجات الحرارة فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة). فيما تتكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقتي تبوك و الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع ارتفاع درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً.

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الريـاح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله حاراً ورطباً أحياناً مع بعض السحب .

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد، ولكنها شرقية الى جنوبية شرقية من 12 الى 17 عقدة أحياناً.