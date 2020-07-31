شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مسالخ الرياض تستقبل الأضاحى وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المسالخ فى العاصمة السعودية الرياض الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لحماية العاملين ومرتادي المسالخ من فيروس كورونا. وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابه على موقع تويتر. وقال الملك سلمان "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية. كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير." Advertisements

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