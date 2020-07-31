شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الحجاج يتوافدون على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

كان حجاج بيت الله الحرام قد توافدوا إلى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، مهللين مكبرين، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج.

وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى شرعوا في رمي جمرة العقبة ، اتباعًا للسنة النبوية.

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ويأتي رمي الجمرات تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن ، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.

االحجاج يتوافدون على المسجد الحرام االحجاج يتوافدون على المسجد الحرام