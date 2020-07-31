صور.. أمير مكة المكرمة يؤدى صلاة عيد الأضحى فى جامع الملك فهد بجدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى أمير منطقة مكة المكرمة صلاة عيد الأضحى خالد الفيصل، اليوم الجمعة مع نائبه الأمير بدر بن سلطان، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز فى مدينة جدة. وحرص المصلون على اتباع القواعد الاحترازية خوفا من تفشى فيروس كورونا.

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صلاة عيد الأضحى فى جدة

جانب من صلاة عيد الأضحى جانب من صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى

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