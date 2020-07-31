شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام فى خطبة عيد الأضحى: يوم اكتمال الوحى وتمام نعمة الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المصلون صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك فى المسجد الحرام، وفي مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وسط أجواء آمنة مطمئنة، وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا ملتزمين بالتباعد الاجتماعى.

ففى المسجد الحرام فقد أدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك يؤمهم فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني الذي أوصى حجاج بيت الله بتقوى الله عز وجل في السر والنجوى.

وقال "هذا يوم عيد الأضحى المبارك، يوم الحج الأكبر، يوم اكتمال الوحي وتمام نعمة الإسلام " ، فيه نزل قول الله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) في سورة المائدة ، وهذه السورة تتخللها أحكام الحلال والحرام إشارة إلى ترابط قواعد هذا الدين، وأنه وحدة متكاملة وكتلة مجتمعة لا يقبل التجزئة ولا التفرقة ، فلا يصلح أن يؤخذ بعضه ويترك البعض، فالحمد لله على نعمة الإسلام ".

Advertisements

وأضاف وأضاف: إن "من أفضل الطاعات ومن أعظم القربات عند الله القيام بفريضة الحج الذي هو خامس أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة مع القدرة والاستطاعة، وهو يجمع بين العبادة البدنية والمادية، لذا فضله كبير وأجره عظيم، قال صلى الله عليه وآله وسلم (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)".

وأشاد الشيخ الجهني بما ارتأت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من إقامة فريضة الحج بأعداد محدودة حفاظًا على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وذلك نظراً لم يمر به العالم من ظروف استثنائية هذا العام بانتشار جائحة كورونا وخطورة أعراضها، مبينًا أن هذا من مقاصد الشريعة الإسلامية بوجوب المحافظة على النفوس.