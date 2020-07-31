الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى وسط إجراءات احترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى جموع المصلين فى مختلف مناطق المملكة الأردنية صلاة عيد الاضحى المبارك فى الساحات العامة. وحرص جموع المصلين على الإجراءات الاحترازية فى ضوء المخاوف جراء تفشى فيروس كورونا المستجد.

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