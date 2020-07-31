شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يشارك جموع المصلين أداء صلاة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المصلين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الملك الحسين بن طلال. وأدى الأردنيون في مختلف محافظات المملكة، صباح الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات الخارجية. Advertisements

ملك الأردن

صلاة العيد بالأردن

ملك الأردن وولى العهد

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