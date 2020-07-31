شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترحب بالدور السعودى فى تفعيل اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الأمم المتحدة بالدور الحاسم للمملكة العربية السعودية فى تنشيط وتفعيل اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أمس خلال الإيجاز الصحفى اليومى الافتراضى.

وقال فرحان حق: إن الأمم المتحدة ترحب بالتوافق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتحرك نحو تنفيذ اتفاق الرياض، الذي سيكون خطوة مهمة تجاه الحل السلمي للصراع في اليمن.

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