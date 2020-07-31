خادم الحرمين الشريفين : أهنئكم بعيد الأضحى

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المواطنين بعيد الأضحى المبارك. وقال خادم الحرمين في تغريدة عبر “تويتر”: “أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية. وأضاف: “نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير”.

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