شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يشكر الملك سلمان على تسريع اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن الشكر للعاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان على جهود تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبى.

وقال بومبيو :" نأمل أن تواصل جميع الأطراف العمل من أجل يمن موحد ومزدهر ومستقر ، ونثنى على حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى لموافقتهما على المضى قدما باتفاق الرياض ونحث على تنفيذه السريع لبناء سلام دائم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكى يشكر الملك سلمان على تسريع اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.