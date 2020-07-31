شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات ومالطا يبحثان العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات، خلال اتصال هاتفى مع إيفاريست بارتولو وزير خارجية مالطا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك فى عدد من المجالات.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والأزمة الليبية.

وأكد بن زايد على العلاقات المتميزة التى تجمع بين دولة الإمارات ومالطا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات كافة.