شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبى تكثف دورياتها على الشواطئ خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شرطة دبى الخميس، تكثيف تواجدها الأمنى على الشواطئ عبر دوريات فرق الأمن البحرى والإنقاذ البحرى، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد أوضحت الشرطة فى دبى أن الإجراءات الجديدة تأتى لتعزيز الأمن والأمان، والتأكد من الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة، إلى جانب التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وقال مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة في شرطة دبي العقيد سعيد المدحاني: "المركز سيستخدم طائرات من دون طيار (الدرون)، لتأمين الشواطئ والتحقق من تطبيق اشتراطات السلامة العامة"، داعيا أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند التوجه إلى الشواطئ.

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من جهته، أكد رئيس قسم الإنقاذ البحري المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، أن "هناك 9 نقاط تمركز للإنقاذ البحري للتعامل مع الحالات الطارئة خلال إجازة العيد، تضم غواصين منقذين إضافة إلى زوارق ودراجات مائية ودراجات هوائية مع طواقمها، وكلها جاهزة لخدمة أفراد الجمهور".

وتابع: "جميع الدوريات جاهزة للتعامل مع أية حالة طارئة بكوادر مؤهلة".