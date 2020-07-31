شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تعلن أسماء الأئمة بصلاتي عيد الأضحى والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنالحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أسماء خطباء صلاتي العيد والجمعة، اليوم بمشيئة الله تعالى.

وقالت “شؤون الحرمين” إن خطيب الجمعة بالحرم المكي هو الشيخ فيصل بن جميل غزاوي، بينماإمام وخطيب صلاة عيد الأضحى المبارك هو الشيخعبدالله بن عواد الجهني.

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وأعلنت “شؤون الحرمين” أنإمام وخطيب صلاة عيد الأضحى بالمسجد النبوي أحمد بن طالب بن حميد، فيما يخطب الجمعة بالمسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالباري بن عوض الثبيتي.