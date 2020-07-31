شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رياح شديدة تقتلع لوحات ومظلات مواقف سيارات بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أظهرت عدة مقاطع فيديو ما نتج عن الأمطار والرياح الشديدة التى شهدتها المدينة المنورة عصر الخميس. وأدت شدة الرياح إلى اقتلاع لوحات ومظلات مواقف سقطت على السيارات في مناطق متفرقة بالمدينة المنورة. Advertisements الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت باستمرار هطول الأمطار على المدينة المنورة حتى الساعة التاسعة مساءً.

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