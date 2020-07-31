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16 شركة طيران تشغّل 66 رحلة من دبي عشية العيد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

نشطت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي، وخاصة على متن طيران الإمارات، أمس الخميس، مع إقبال المواطنين والمقيمين على السفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأظهرت بيانات الرحلات على موقع مطارات دبي، أن هنالك نحو 16 شركة طيران وطنية وأجنبية لديها نحو 66 رحلة مغادرة يوم الخميس إلى عدة وجهات مثل: لندن وباريس وطوكيو وأمستردام والقاهرة وسيؤول ومانشستر ونيويورك وفيينا وميلان وزيورخ وبيروت والكويت والبحرين.
وكانت طيران الإمارات في وقت سابق، قد طلبت من المسافرين، على متن رحلاتها، الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد إقلاع الرحلة؛ لتجنب ازدحام حركة المرور.
وقال مصدر في قطاع السياحة: إن هنالك حركة نشطة للمسافرين المغادرين، وخاصة إلى بعض الوجهات المسموح بالسفر إليها، إضافة إلى وجهات في المنطقة، مضيفة: إن بعض العائلات المقيمة تسافر لقضاء عطلة العيد .
وأشار المصدر إلى أن استئناف «طيران الإمارات» رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة حالياً، أسهم في تسهيل سفر المواطنين والمقيمين خلال العطلة.
وشهدت مراكز التسوق إقبالاً كبيراً من قبل الزوار للاستفادة من الخصومات والعروض خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مع باقات من العروض الترفيهية في كافة مناطق الدولة تناسب جميع الأعمار.

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