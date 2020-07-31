«الهوية» تبحث المبادرات الداعمة للتعافي من «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حزمة الحلول والمبادرات الداعمة لمرحلة التعافي من آثار «كورونا»، وبرنامج تخفيف القيود التدريجي، ومشروع البنية المؤسسية الهادف إلى استحداث بنية مؤسسية متكاملة ومتجانسة تحقق التوجه الاستراتيجي للهيئة، فيما اطلع على مشاريع التطوير الخاصة بمنظومة المنافذ البرية الإلكترونية والسفر الذكي، (الجيل الثاني).

جاء خلال الاجتماع الثالث للمجلس، العام الجاري، عبر الاتصال المرئي برئاسة علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور أعضاء المجلس.

وأشاد علي محمد الشامسي في مستهل حديثة بكل الجهود المبذولة الخاصة ببرنامج عودة المقيمين إلى الدولة، وفقاً للبروتوكول المعتمد بالتنسيق مع كل الشركاء المعنيين، والتزام الهيئة أيضاً بمستويات الجودة في تقديم كل خدماتها للمتعاملين خلال جائحة «كوفيد -19»، داعياً إلى المزيد من العمل والتنسيق في سبيل المساهمة الفاعلة في دعم الجهود الوطنية لمواجهة أزمة جائحة «كورونا».

وأكد رئيس المجلس أهمية تقديم التسهيلات للمستثمرين، ورواد الأعمال، وإطلاق المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية لتعزيز جاذبية الإمارات الاستثمارية المتميزة التي تدعم تنافسيتها على الصعيدين الاقتصادي، والاجتماعي.

وفي نهاية الاجتماع وجّه المجلس بتكثيف الجهود والتنسيق المشترك لمواجهة جائحة «كوفيد -19» عبر تبني المبادرات التي تواكب برامج وخطط الحكومة للتصدي للوباء العالمي، كما أعرب عن تقديره للدور البطولي الذي قدمه أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الوباء، وما يقدمونه من عطاء يستحق الثناء والعرفان، وما أبدوه من تفان، وإيثار في التصدي للفيروس، والحد من انتشاره، مؤكدين حرصهم على سلامة الوطن، وكل من يقيم على أرضه.(وام)