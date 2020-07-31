تركيـا الأولـى فـي الاتّجـار بالبشـر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قالت «مؤسسة ماعت للسلام والتنمية»،أن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا في جرائم الاتّجار في البشر.

وأوضحت أن تركيا ضمن أسوأ 15 دولة على مستوى العالم في الاتّجار بالبشر، مؤكدة أن اللاجئين السوريين في تركيا يواجهون أنواعاً شتى من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها عمليات الاتّجار بالبشر، حيث يتم استغلال حاجتهم المادية، وعدم قدرتهم على العيش، لبيع أعضائهم البشرية.

وأوضحت المؤسسة، في تقرير أصدرته، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالبشر، أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد مؤشرات ظاهرة الاتّجار بالبشر سواء التي ترتكبها الحكومات بالتواطؤ من المسؤولين الحكوميين بالدول نتيجة للفساد في الجهاز الإداري للدولة، أو بنقص في القوانين والجهود، بما أسهم في زيادة أعداد ضحايا الاتّجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط، أو من خلال شبكات الاتّجار بالبشر، كما ازدادت حركة الاتّجار بالبشر، أيضاً، في أوساط الشعوب التي تعيش في حالات النزاعات أو تلك التي تفر منها.

وأضافت، أن إيران وتركيا يقدمان دعماً للميليشيات المسلحة في مناطق النزاع في الشرق الأوسط، خاصة ميليشيات الحوثي في اليمن، وحزب الله في لبنان.

وقال أيمن عقيل رئيس المؤسسة، إن الاتّجار بالبشر جريمة خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال كل عام، فهذه الظاهرة في تزايد وتعانيها كل منطقة من مناطق العالم، حيث تستغل شبكات الاتّجار الفقراء والفئات المستضعفة، من أجل تحقيق الأرباح، فأكثر من 70% من ضحايا الاتّجار الذين تم اكتشافهم من النساء والفتيات، و29% من الرجال والأطفال، ومن بين هؤلاء الضحايا، بلغت نسبة الذين تم الاتّجار بهم للاستغلال الجنسي 45%، والعمل القسري 38%.

من جهته قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة استطاعت إنجاز منظومة حماية ضحايا الاتّجار بالبشر، وأشار إلى أن جائحة كورونا ضاعفت من الأعباء على الدول في مكافحة الاتّجار بالبشر. وأضاف، أن مصر تُولي أهمية كبيرة لمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر، لافتاً إلى أن دستور عام 2014 نص على حظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان.