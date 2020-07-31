شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان والحكام يتبادلون التهاني بالعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، تهاني أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



خالص التهاني



وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ صاحب السموّ، نائب رئيس الدولة، شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وشعوب العالم، بالمناسبة، وغرد سموه على تويتر: «كل عام وأنتم بخير.. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير.. كل عام ومستقبلنا إلى خير.. كل عام وشعوب العالم في صحة وأمان واستقرار وخير».

وهنأ صاحب السموّ ولي عهد أبوظبي، صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. معرباً سموّه عن أسمى آيات التهاني والتمنيات لسموّه. داعياً الله العلي القدير، أن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية والسعادة، ويبقيه ذخراً للوطن وراعياً لنهضته المباركة، وقائداً لمسيرته. وينعم على وطننا بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.



أصدق الدعوات



كما هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وإخوانه أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وسموّ أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات الوفيّ، والمقيمين على أرضها الطيبة بهذه المناسبة المباركة. سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ووجه سموّه تهنئة خاصة، بهذه المناسبة المباركة، وأصدق الدعوات والتمنيات إلى أبطال خطوط الدفاع الأمامية، في مختلف الجهات في الدولة، من كوادر طبية ورجال أمن وطوارئ ومتطوعين، وجميع العاملين في الميدان الذين يبذلون جهوداً استثنائية، منذ بداية أزمة جائحة «كورونا»، مجسدين نموذجاً مشرفاً في الكفاءة والتضحية والتفاني والعطاء، للحفاظ على سلامة الوطن وكل من يقيم على أرضه الطيبة.

كما خص سموّه بالتهاني، أبناء شهدائنا الأبرار وأسرهم، متمنياً لهم الصحة والسعادة الدائمة، وأن تعاد عليهم المناسبة بالخير واليمن والبركات.



أمن وسلام



وهنأ بهذه المناسبة قادة الدول العربية والإسلامية ورؤساءها وملوكها.. معرباً عن تمنياته لهم بالصحة والسعادة وأن تنعم بلدانهم وشعوبهم بالأمان والسلام والاستقرار وتحقيق ما يتطلعون إليه من تقدم وازدهار.

كما بعث أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، دولة الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بعيد الاضحى المبارك.

وابتهل سموه إلى الله العلي القدير بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».



خير وصحة



وبارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، لدولة الإمارات، وللشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه على «تويتر»: «نبارك لقيادة دولة الإمارات ولشعب الإمارات الكريم، ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والصحة والأمن والأمان والاستقرار».

وبعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام راجياً المولى تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.



نعمة التقدم



وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهم وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بوافر الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة باليمن والبركات.

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واحة أمان



كما هنأ سموه، صاحب السمو نائب رئيس الدولة «رعاه الله»، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الأضحى المبارك، معرباً سموه عن أمنياته أن يعيد المولى عز وجل عليهم هذه المناسبة بمزيد من الخير والازدهار وأن تظل دولة الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار والعطاء.وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، دولة الإمارات وشعبها بالعيد في تغريدة على «تويتر» قال فيها: «كل عام والإمارات وشعبها يحققون أحلامهم ومزيداً من الإنجازات العالمية عاماً بعد عام.. في ظل قيادتنا الرشيدة أدامها الله.. ونسأل الله تعالى الرحمة والفردوس الأعلى لمؤسسها وبانيها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه. مبارك عيدكم».

وهنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة «رعاه الله»، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، بالمناسبة، معرباً عن أمنياته أن يعيد المولى عز وجل عليهم هذه المناسبة بمزيد من الخير والازدهار، وأن تظل دولة الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار والعطاء.

وغرد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس دبي للإعلام، على «تويتر» مهنئاً بالعيد: «كل عام والإمارات بخير ونجاح وتميز بقيادتها وشعبها والمقيمين فيها.. كل عام وأمتينا العربية والإسلامية في تقدم وازدهار.. نسأل الله تعالى أن يجعل من هذه المناسبة السعيدة فيض رحمة ومغفرة للعالمين وأن يعيدها على الجميع باليمن والبركة».



اليمن والبركات



ورفع الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما هنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات بهذه المناسبة ..داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على الدولة وقيادتها الرشيدة وشعبها باليمن والخير والبركات.



ازدهار وسلام



ورفع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أسمى آيات التهاني والمباركات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما هنّأ المجلس المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة المباركة والشعوب العربية والمجتمعات المسلمة والإنسانية.. داعياً الله تعالى أن ينعم على العالم أجمع بمزيد من الخير والأمان والازدهار والسلام.



صحة الإنسان



وقال العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.. «يعود علينا عيد الأضحى المبارك هذا العام، ونحن نمرُّ بظروف استثنائية بسبب الجائحة التي شغلت العالم كله، وأعادت ترتيب الأولويات، ومن نعم الله علينا وأفضاله العظيمة أننا في دولة جعلت من أولى أولوياتها الاهتمام بصحة الإنسان وكرامته وسكينته وراحته، وهذا ما يوجب علينا شكر الله تعالى والابتهال إليه بالدعاء للقيادة الرشيدة أن يمدها الله تعالى بالعون والتوفيق والسداد، ويحفظ دولة الإمارات من كل سوء ومكروه، ويبارك في شعبها وتنميتها واستقرارها».



إجراءات احترازية



ونبه الشيخ عبدالله بن بيه إلى أن من مظاهر شكر الله تعالى الجلية على هذه النعم، الاكثار من الاستغفار والحرص على تقوى الله والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، وأخذ الحذر وعدم الاستهانة بهذا الوباء، ولا ينافي ذلك إطلاقاً البهجة والفرح بالعيد مع الأهل والأصدقاء، فذلك مشروع ومندوب إليه، في ضوء الحدود التي لا تخالف تلك الإجراءات. (وام)