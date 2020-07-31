اليمن... المشاط: سنواصل ضرباتنا الموجعة في عمق المعتدين حتى وقف العدوان

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، قال المشاط في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك: "ما شهدته وتشهده المحافظات المحتلة (في اشارة إلى المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية)، لدليل كاف على أهداف العدوان الحقيقية الرامية إلى احتلال بلدنا وتقسيمه وتفتيته وإخضاع شعبه وإغراقه في صراعات بينية ليتسنى للأجنبي الانفراد بنهب ثرواته وخيراته".

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وأضاف: "نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنواصل التصدي لمحاولات تفتيت وتقسيم اليمن حتى تحرير أراضيه كافة، ولن نقبل باستمرار عمليات النهب المفتوحة لعائدات ثروات الشعب على يد حفنة من المرتزقة والخونة".

وتابع: "سنواصل ضرباتنا الموجعة على كل المستويات في عمق المعتدين حتى وقف العدوان ورفع الحصار واستعادة اليمن كامل السيادة والاستقلال".

وأدان المشاط، "استمرار الحصار الظالم على الشعب اليمني"، منتقدا موقف الأمم المتحدة الذي وصفه بـ"المتواطئ" إزاء ذلك.

وقال إن "محاولات تركيع الشعب اليمني قد فشلت وسوف تفشل أكثر أمام يقظة ووعي وهمة وإرادة اليمنيين".

وجدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، "الرغبة في السلام العادل"، متهما الأمم المتحدة بـ "الفشل في القيام بما ينبغي عليها القيام به تجاه اليمن وفقا لميثاقها التأسيسي، والظهور في كثير من المواقف منحازة إلى العدوان ومكرسة للحصار".

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ووجه المشاط، اتهاما للسعودية بـ"إخضاع الحج لسياسات وأهواء النظام، وجعله وسيلة من وسائل الابتزاز ضد أي دولة إسلامية لا تجاريه في مشاريعه الفتنوية والدموية"، حد تعبيره. وقال:

"استسهال جريمة تعطيل الحج تحت ذريعة الوقاية من كورونا، وهي الذريعة التي لم تنسحب على الأنشطة الترفيهية، يوجب على المسلمين أن يضعوا النظام السعودي تحت طائلة المساءلة".

واعتبر "من غير الحكمة أن يظل العالم الإسلامي في حالة صمت عن استبداد النظام السعودي وسوء إدارته للحج".

ووصف رئيس المجلس السياسي الأعلى، اعتراض طائرات أمريكية، طائرة الركاب الإيرانية المتوجهة من طهران إلى بيروت، بـ"القرصنة والتصرف الأهوج من شأنه أن يفاقم من حالة غياب الأمن السائدة في المنطقة".

وجدد المشاط، "الوقوف إلى جانب حركات المقاومة الفلسطينية ودعم جهودها حتى طرد المحتل الإسرائيلي".

وأكد "تأييد حق الرد للمقاومة الإسلامية في لبنان على كيان العدو بعد اعتدائه السافر الذي أدى إلى استشهاد أحد مجاهدي حزب الله في محيط مطار دمشق".

وأدان رئيس المجلس السياسي الأعلى، "الحصار الامريكي على سوريا وإيران وما تتخذه واشنطن من إجراءات اقتصادية ظالمة بحق لبنان"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب العراق في مسعاه لإخراج القوات الأمريكية.