شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تشيد بجهود السعودية فى تنظيم الحج رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يوسف بن أحمد العثيمين بالخطة الاستراتيجية التنفيذية، التى اتخذتها المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة الإسلامية، فى تنظيم موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة، عبر تحقيق التباعد الاجتماعى، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية فى حفظ النفس البشرية.
وأكد العثيمين أن المملكة نجحت فى تطبيق أعلى المعايير الصحية والبروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحشود الكبيرة، مثمناً العناية الفائقة والخدمات الكبيرة، التى يحظى بها حجاج بيت الله الحرام فى موسم حج هذا العام الاستثنائى.
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