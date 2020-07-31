اخبار الخليج

منظمة التعاون الإسلامى تشيد بجهود السعودية فى تنظيم الحج رغم أزمة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تشيد بجهود فى تنظيم الحج رغم أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يوسف بن أحمد العثيمين بالخطة الاستراتيجية التنفيذية، التى اتخذتها المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة الإسلامية، فى تنظيم موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة، عبر تحقيق التباعد الاجتماعى، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية فى حفظ النفس البشرية.

 

Advertisements

وأكد العثيمين أن المملكة نجحت فى تطبيق أعلى المعايير الصحية والبروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحشود الكبيرة، مثمناً العناية الفائقة والخدمات الكبيرة، التى يحظى بها حجاج بيت الله الحرام فى موسم حج هذا العام الاستثنائى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامى تشيد بجهود السعودية فى تنظيم الحج رغم أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا