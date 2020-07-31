شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تلقى القبض على وافد باكستانى بسبب فيديو أثار الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شرطة منطقة تبوك السعودية الخميس، من إلقاء القبض على وافد باكستانى ظهر فى مقطع فيديو يتباهى بآلاف الريالات داخل سيارته، محدثا ضجة كبيرة فى مواقع التواصل. وأكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه "بعد رصد مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ويظهر فيه وافد من الجنسية الباكستانية وبحوزته مبالغ نقدية كبيرة، تمكنت الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه". Advertisements وأضاف: "الوافد ادعى أن تلك المبالغ تعود لأحد أقارب صاحب العمل، وعليه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وبحق صاحب العمل، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

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