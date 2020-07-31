شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور جديدة لهطول أمطار غزيرة على الحجاج فى المزدلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مشعر مزدلفة بمكة المكرمة أمطارا غزيرة، مساء الخميس، كما هطلت الأمطار أيضا على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما كانت السماء ملبدة بالغيوم.

وتداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا لتساقط الأمطار على الحجاج في مشعر المزدلفة، وسط تكبيرات وأدعية من قبل الحجاج.



أمطار في المزدلفة (1)

وكانت تساقطت الأمطار على المدينة المنورة، فى يوم وقفة عرفات، الخميس، حيث رصد المواطنون السعوديون لحظات تساقط الأمطار الغزيرة وقطع الثلج على المدينة بمقاطع فيديو تداولوها عبر منصات التواصل الاجتماعى، حيث أظهرت المقاطع المصورة انهمار المطر الغزير على المدينة المنورة.

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أمطار في المزدلفة (2)

وشهدت إمارة منطقة مكة المكرمة، سقوط أمطار غزيرة وبرق ورعد فى مشعر منى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات، ونشرت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" لسقوط الأمطار على مشعر منى، كما تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر هاشتاج مكة الآن، حيث قام المغردون بالتضرع إلى الله بالدعاء.

ويشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العال، كان قد قال، إن الحالة الصحية للحجاج جيدة جدا ولا توجد أى إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومى الذى يعقد من مكة المكرمة حول الحالة الصحية والامنية فى المشاعر المقدسة .

وحول الجاهزية الطبية فى المناسك قال الدكتور محمد لدينا فى المشاعر المقدسة 1456 سريرا منها 272 سرير عناية مركزة للحجاج و331 سريرا للعزل، وذلك إذا اقتضت الحاجة، وأكد أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة فى المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرا إلى أن الخطة الصحية تجرى وفق ما هو مخطط له بما فى ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية ضد الوباء.



أمطار في المزدلفة (3)