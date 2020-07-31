الداخلية العراقية تكشف رتب وأسماء المتهمين بقتل متظاهرين ببغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الداخلية العراقى عثمان الغانمى اليوم الخميس، أسماء المتهمين بقتل متظاهرين خلال التظاهرات التي جرت في العاصمة بغداد منتصف الأسبوع الحالى، وقال الغانمي خلال مؤتمر صحفي، إن "المتهمين الثلاثة بقتل المتظاهرين هم كل من الرائد أحمد سلام غضيب معاون آمر الفوج الرابع اللواء الثاني، قوة حفظ القانون، الذي اعترف باستخدامه سلاحه الشخصي في قتل المتظاهرين، وتم العثور على سلاحه الشخصي في سيارته مع 143 خرطوشا"، و"الملازم حسين جبار جهاد آمر السرية الثانية في قوات حفظ النظام، اعترف هو الآخر باستخدامه بندقية للصيد".
وأكد الغانمي، أن "المتهم الثالث هو المنتسب علاء فاضل في ذات القوة"، مشيرا إلى "تصديق أقوالهم أمام قاضي التحقيق المختص، وتوقيفهم وفق المادة 406، أولا من قانون العقوبات الخاصة بـ"القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وعقوبتها الإعدام"، وأمهل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الجهات الأمنية 72 ساعة ليلة مقتل المتظاهرين، للكشف عن ملابسات قتل متظاهرين اثنين في ساحة التحرير وسط بغداد.
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