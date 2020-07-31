العاهل السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

الرياض/ الخليج 365

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الخميس، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى بعد إجراء عملية جراحية وتماثله للشفاء.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكر البيان، أن الملك سلمان "غادر بحفظ الله اليوم الخميس، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية".

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وفي 23 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت السعودية، أن الملك سلمان (85 عاما) أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة، في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأوضح بيان للديوان الملكي السعودي في حينه، أن العملية الجراحية "تكللت بالنجاح، وأن الملك سلمان سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

وفي 20 يوليو/ تموز أعلنت السعودية، دخول الملك سلمان إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، إثر التهاب في المرارة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.