مصر.. تحقيق في إذاعة أذان مغرب عرفة مبكرا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت الإذاعة المصرية، إحالة المتسببين في بث أذان المغرب، الخميس، قبل موعده للتحقيق، حسب إعلام محلي.

وأذاعت محطة القرآن الكريم من القاهرة (رسمية)، أذان المغرب، اليوم، قبل موعده بـ4 دقائق؛ ما تسبب في إفطار مبكر لعدد كبير من المصريين، الذين صاموا يوم عرفة، وحرصوا على الإفطار على أذان المحطة.

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وقال رئيس الإذاعة، محمد نوار، إنه "قرر إحالة المتسببين في إذاعة أذان المغرب اليوم، قبل موعدة بأربعة دقائق للتحقيق، وأنه بصدد استحداث آلية، لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء مرة أخرى".

وأضاف نوار، في تصريحات صحفية، أن "هذا الخطأ لن يؤثر بشكل أو بآخر على مكانة محطة القرآن الكريم، التي تتمتع بمكانة كبيرة في قلوب المصريين والعرب، وأنها تقدم رسالة هامة ونادرا ما يحدث بها أي أخطاء من هذا النوع".

ومحطة القرآن الكريم من القاهرة هي إذاعة رسمية مختصة بإذاعة القرآن الكريم والبرامج الإسلامية بدأت بث إرسالها في 29 مارس/آذار 1964.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.