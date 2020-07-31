شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تفويج الحجاج لرمي الجمرات .. نظام مُحكم وحصى مُعقّمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع بزوغ فجر اليوم الجمعة، يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، حيث تم تحديد جدولة مُعينة للرمي وسط إجراءات احترازية مشددة.

حصى معقم و 50 حاجا فقط

وبحسب صحيفة “مكة”، فإنه لن يتجاوز عدد الحجاج الذين يرمون الجمرات في الوقت نفسه مجموعة واحدة (50 حاجا) لكل دور من أدوار منشأة الجمرات، فيما يتم جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات، وتزويد الحجاج بحصى معقم مسبقًا ويوضع أو يغلف بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة،كما يتم ضمان مسافة متر ونصف المتر إلى مترين على الأقل بين كل شخص وآخر أثناء أداء شعيرة رمي الجمرات، وتوفير كمامات ومواد تعقيم كافية لجميع الحجاج وللعاملين على مسار رحلة رمي الجمرات، كما خصصت ضوابط صارمة للحلاقة.

ضوابط صارمة للحلاقة

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و من بين تلك الضوابط، فيتم استخدام درع الوجه عند خدمة الحاج في حال توفره، ارتداء القفازات عند خدمة الحاج وتغيير القفازات بعد كل حاج.

كما يتم لف كل حاج بغطاء نظيف، واستخدام الأردية ذات الاستخدام الواحد للتخلص منها بعد كل حاج، واستخدام شرائط العنق الوقائية ذات الاستخدام الواحد، ووضعها حول عنق الحاج عند قص الشعر، والتخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل حاج، مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، واستخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل حاج، مثل المشط والأمواس وغيرها.

تقديم الخدمة للحاج من قبل العامل الخاص بالمجموعة، ويمنع تنقل العامل بين المجموعات، تنظيف وتطهير كرسي الحلاقة، وخصوصًا مسند الذراع، وكذلك أدوات الحلاقة، كالأمشاط، والفرش، وعربات الأدوات.

جسر الجمرات

ويعد جسر الجمرات من أبرز المشروعات في مشعر منى، والذي تجاوزت تكلفته 4 مليارات و200 مليون ريال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة، ويبلغ طوله 950 مترا وعرضه 80 مترا، وصمم على أن تكون أساسات المشروع قادرة على تحمل 12 طابقا، وخمسة ملايين حاج في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك، ويتكون من 5 طوابق تتوفر بها جميع الخدمات المساندة لراحة ضيوف الرحمن، بما في ذلك نفق أرضي لنقل الحجاج، بحيث يفصل حركة المركبات عن المشاة، ويبلغ ارتفاع الدور الواحد 12 مترا.

ويشتمل المشروع على ثلاثة أنفاق وأعمال إنشائية مع إمكانية التطوير المستقبلي، كما يشتمل على 11 مدخلا للجمرات و12 مخرجا في الاتجاهات الأربعة، إضافة إلى تزويده بمهبط لطائرات مروحية لحالات الطوارئ وأنفاق أرضية ونظام تبريد متطور يعمل بنظام التكييف الصحراوي يضخ نوعا من الرذاذ على الحجاج والمناطق المحيطة بالجمرات، مما يسهم في خفض درجة الحرارة إلى نحو 29 درجة.