شباب «الحلوة» بالرياض يتبنى مبادرة لحماية الشجيرات النادرة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تبنىشباب مركز “الحلوة” بمحافظة حوطة بنى تميم، جنوب منطقة الرياض، حملة لحماية الشجيرات النادرة من غزو التصحر و الرعي الجائر من خلال وضع الشجيرات الصغيرة داخل سياج لحمايتها. وقام شباب المركز بالبحث عن الشجيرات الصغيرة وتحديدها بعلامات، ثم أتى فريق آخر ليطوقها بسياج يحميها من الرعي لجائر والماشية. Advertisements وكلما مدت فترة وكبرت الشجيرات استبدلوا السياج الحاضن لهذه الشجيرات الصغيرة بسياج أكبر منه، ليشتد جذع الشجرة، ويمتد فلا تستطيع الماشية الوصول إلى أفرعها العالية، وإفنائها. ويتم ذلك بواسطة نمو طبيعي دون الحاجة إلى ريها ولا حتى بقطرة ماء، وهذا تأكيد على أن الأرض البرية الجافة إنما تتكفل بإحياء نفسها.

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