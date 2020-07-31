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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يوضح أشكال الاتجار بالأشخاص (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الأمن العام أن لجريمة الاتجار بالأشخاص صور وأشكال متعددة، محذرا من الوقوع في أيا منها لتجنب المساءلة القانونية.
وأوضح الأمن العام في “إنفوجراف” نشره على حسابه الرسمي بموقع” تويتر” أن من أشكالها (العمل أو الخدمة جبرا- التسول- الاستغلال الجنسي- الممارسات الشبيهة بالرق- نزع الأعضاء البشرية أو إجراء التجارب الطبية).
وكانت المديرية العامة للجوازات قد حذرت من ارتكاب صاحب العمل جريمة الاتجار بالبشر بدون قصد،وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” أنهلا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل، وأكدت أنه مثل هذا الفعل يعتبر مؤشر خطير لجريمة الاتجار بالأشخاص.
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